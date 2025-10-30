Во Франции изменят определение изнасилования после резонансного дела Жизель Пелико

Новый закон признает любой секс без добровольного согласия изнасилованием и направлен на усиление защиты жертв насилия.

Французский парламент принял законопроект, который официально закрепляет понятие согласия в юридическом определении изнасилования. Решение стало следствием громкого дела Жизель Пелико, которое послужило толчком к национальной дискуссии о границах сексуального согласия. Об этом сообщает Politico.

Дело, которое всколыхнуло страну

Жизель Пелико стала жертвой серии изнасилований, в которых были обвинены 51 мужчина. По версии следствия, ее тогдашний муж подсыпал ей наркотики и позволял другим мужчинам насиловать ее. Этот случай, получивший широкий резонанс в 2023 году, привлек внимание к пробелам во французском законодательстве.

До принятия нового закона французское право определяло изнасилование только как действия, совершенные путем “насилия, принуждения, угроз или внезапности”. Это означало, что отсутствие согласия не всегда считалось достаточным основанием для квалификации преступления как изнасилования.

Во время судебного процесса адвокаты некоторых обвиняемых даже утверждали, что мужчины якобы считали участие в сексуальных актах частью «фетиша пары», а потому не видели в этом преступления.

Новое определение изнасилования

Согласно принятому закону, любой половой акт без добровольного согласия теперь официально считается сексуальным насилием.

В документе указано, что согласие должно быть:

свободным и осознанным;

данным перед конкретным действием;

таким, которое может быть отозвано в любой момент.

Кроме того, молчание или отсутствие сопротивления больше не могут трактоваться как согласие.

