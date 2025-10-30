Практика судів
Міноборони виділило 1,9 млрд гривень на дрони через DOT-Chain Defence

12:22, 30 жовтня 2025
180 бригад ЗСУ отримують техніку за 10 днів, поставлено 100 тисяч дронів.
Міноборони виділило 1,9 млрд гривень на дрони через DOT-Chain Defence
Фото: heroofukraine.org
Міноборони додатково виділило 1,9 млрд гривень на закупівлю безпілотників та іншої техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence.

Як повідомили в оборонному відомстві, до системи долучилися ще 50 бригад Збройних Сил України, тож тепер нею користуються 180 підрозділів.

За три місяці через DOT-Chain Defence до війська доставлено майже 100 тисяч дронів на суму 3,74 млрд гривень. Середній термін постачання техніки з наявності становить 10 днів.

DOT-Chain Defence дозволяє підрозділам самостійно обирати потрібні засоби, а «Агенція оборонних закупівель» обробляє бюрократію.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
