Міноборони виділило 1,9 млрд гривень на дрони через DOT-Chain Defence

180 бригад ЗСУ отримують техніку за 10 днів, поставлено 100 тисяч дронів.

Фото: heroofukraine.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міноборони додатково виділило 1,9 млрд гривень на закупівлю безпілотників та іншої техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence.

Як повідомили в оборонному відомстві, до системи долучилися ще 50 бригад Збройних Сил України, тож тепер нею користуються 180 підрозділів.

За три місяці через DOT-Chain Defence до війська доставлено майже 100 тисяч дронів на суму 3,74 млрд гривень. Середній термін постачання техніки з наявності становить 10 днів.

DOT-Chain Defence дозволяє підрозділам самостійно обирати потрібні засоби, а «Агенція оборонних закупівель» обробляє бюрократію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.