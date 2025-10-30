Минобороны выделило 1,9 млрд гривен на дроны через DOT-Chain Defence

180 бригад ВСУ получат технику за 10 дней, поставлено 100 тысяч дронов.

Фото: heroofukraine.org

Минобороны дополнительно выделило 1,9 млрд гривен на закупку беспилотников и другой техники через маркетплейс DOT-Chain Defence.

Как сообщили в оборонном ведомстве, к системе присоединились еще 50 бригад Вооруженных Сил Украины, поэтому теперь ею пользуются 180 подразделений.

За три месяца через DOT-Chain Defence в войска доставлено почти 100 тысяч дронов на сумму 3,74 млрд гривен. Средний срок поставки техники из наличия составляет 10 дней.

DOT-Chain Defence позволяет подразделениям самостоятельно выбирать нужные средства, а «Агентство оборонных закупок» обрабатывает бюрократию.

