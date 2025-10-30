Практика судів
У Будапешті назвали дату зустрічі Трампа з Орбаном у Білому домі — про що говоритимуть

13:09, 30 жовтня 2025
Віктор Орбан має зустрітися зДональдом Трампом у Білому домі 7 листопада.
У Будапешті назвали дату зустрічі Трампа з Орбаном у Білому домі — про що говоритимуть
Фото: Getty Images
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом 7 листопада у Вашингтоні. Про це повідомив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, пише Index.

Він зазначив, що в рамках переговорів лідери мають намір домовитися про співпрацю в галузях енергетики, оборонної промисловості, економіки та фінансів.

Гуйяш заявив, що зустріч дозволить лідерам «обговорити можливі шляхи досягнення миру та окреслити план дій, який може призвести до американо-російської зустрічі і, зрештою, до завершення російсько-української війни», хоча при цьому українська сторона, чиї інтереси безпосередньо зачіпаються, на обговоренні Орбана з Трампом не буде присутня.

