В Будапеште назвали дату встречи Трампа с Орбаном в Белом доме — о чем будут говорить

Виктор Орбан должен встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября в Вашингтоне. Об этом сообщил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет Index.

Он отметил, что в рамках переговоров лидеры намерены договориться о сотрудничестве в области энергетики, оборонной промышленности, экономики и финансов.

Гуйяш заявил, что встреча позволит лидерам «обсудить возможные пути достижения мира и очертить план действий, который может привести к американо-российской встрече и, наконец, к завершению российско-украинской войны», хотя при этом украинская сторона, чьи интересы непосредственно затрагиваются, на обсуждении Орбана с Трампом не будет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.