Україна планує розширити джерела енергії — в Раду подали законопроект про малі модульні реактори

13:34, 30 жовтня 2025
У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає впровадження малих модульних ядерних реакторів в Україні.
Україна планує розширити джерела енергії — в Раду подали законопроект про малі модульні реактори
У Верховну Раду подали законопроект №14164, який створює правове підґрунтя для розвитку малої модульної ядерної енергетики (SMR) в Україні.

Ініціатива передбачає появу компактних і безпечних реакторів потужністю до 300 МВт, здатних забезпечити стабільне електропостачання для міст, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури.

Документ передбачає впровадження сучасних технологій із пасивними системами безпеки, що дозволяє говорити про високий рівень захисту.

Законопроект відкриває двері приватному бізнесу: пропонується дозволити приватну власність на ядерне паливо, а також будівництво приватних енергетичних об’єктів.

Крім того, передбачено спрощення дозвільних процедур, що має прискорити запуск таких пректів. Також дається можливість використовувати території колишніх ТЕС та ТЕЦ як майданчики для нових малих модульних реакторів.

Ініціатива спрямована на зміцнення енергетичної незалежності країни, зниження викидів вуглекислого газу, розвиток новітніх технологій та залучення інвестицій у сектор сучасної ядерної енергетики.

