Украина планирует расширить источники энергии — в Раду подали законопроект о малых модульных реакторах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий внедрение малых модульных ядерных реакторов в Украине.

В Верховную Раду подали законопроект №14164, который создает правовую основу для развития малой модульной ядерной энергетики (SMR) в Украине.

Инициатива подразумевает появление компактных и безопасных реакторов мощностью до 300 МВт, способных обеспечить стабильное электроснабжение для городов, предприятий и объектов критической инфраструктуры.

Документ предусматривает внедрение современных технологий с пассивными системами безопасности, позволяющими говорить о высоком уровне защиты.

Законопроект открывает двери частному бизнесу: предлагается разрешить частную собственность на ядерное топливо, а также строительство частных энергетических объектов.

Кроме того, предусмотрено упрощение разрешительных процедур, что должно ускорить запуск таких проектов. Также предоставляется возможность использовать территории бывших ТЭС и ТЭЦ в качестве площадок для новых малых модульных реакторов.

Инициатива направлена ​​на укрепление энергетической независимости страны, снижение выбросов углекислого газа, развитие новейших технологий и привлечение инвестиций в сектор современной ядерной энергетики.

