Украина планирует расширить источники энергии — в Раду подали законопроект о малых модульных реакторах

В Верховную Раду подали законопроект №14164, который создает правовую основу для развития малой модульной ядерной энергетики (SMR) в Украине.
Инициатива подразумевает появление компактных и безопасных реакторов мощностью до 300 МВт, способных обеспечить стабильное электроснабжение для городов, предприятий и объектов критической инфраструктуры.
Документ предусматривает внедрение современных технологий с пассивными системами безопасности, позволяющими говорить о высоком уровне защиты.
Законопроект открывает двери частному бизнесу: предлагается разрешить частную собственность на ядерное топливо, а также строительство частных энергетических объектов.
Кроме того, предусмотрено упрощение разрешительных процедур, что должно ускорить запуск таких проектов. Также предоставляется возможность использовать территории бывших ТЭС и ТЭЦ в качестве площадок для новых малых модульных реакторов.
Инициатива направлена на укрепление энергетической независимости страны, снижение выбросов углекислого газа, развитие новейших технологий и привлечение инвестиций в сектор современной ядерной энергетики.
