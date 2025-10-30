140 учнів звільнили від іспиту через «римську» плутанину

Учителі викладали Октавіана Августа замість Юлія Цезаря.

У дев’яти школах Квінсленду, що в Австралії, учнів старших класів звільнили від іспиту з історії після того, як учителі помітили помилку в навчальній програмі. Про це повідомляє Associated Press.

Вчителі розповідали про Октавіана Августа, а іспит вимагав знань про Гая Юлія Цезаря. Попередні чотири роки тема була про Августа, і цього року організатори попередили 180 шкіл про зміну, але інформація не дійшла до дев’яти закладів.

Школи подали запити на звільнення учнів від іспиту. Міністр освіти Джон-Пол Лангбрук пообіцяв, що учнів «не поставлять у невигідне становище».

Звільнено 140 учнів. Іспит становить 25% річної оцінки, але для них її розрахують на основі інших 75% балів. Батьки поскаржилися, що паніка відволікла дітей від підготовки до інших іспитів, зокрема того, що проходив того ж дня.

