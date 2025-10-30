140 учеников освободили от экзамена из-за «римской» путаницы

Учителя преподавали Октавиана Августа вместо Юлия Цезаря.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В девяти школах Квинсленда, что в Австралии, учеников старших классов освободили от экзамена по истории после того, как учителя заметили ошибку в учебной программе. Об этом сообщает Associated Press.

Учителя рассказывали об Октавиане Августе, а экзамен требовал знаний о Гае Юлии Цезаре. Предыдущие четыре года тема была об Августе, и в этом году организаторы предупредили 180 школ об изменении, но информация не дошла до девяти учреждений.

Школы подали запросы на освобождение учеников от экзамена. Министр образования Джон-Пол Лангбрук пообещал, что учеников «не поставят в невыгодное положение».

Освобождены 140 учеников. Экзамен составляет 25% годовой оценки, но для них ее рассчитают на основе других 75% баллов. Родители пожаловались, что паника отвлекла детей от подготовки к другим экзаменам, в частности к тому, который проходил в тот же день.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.