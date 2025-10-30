Голова ВС Станіслав Кравченко заявив, що критика судів має бути професійною, а не перетворюватися на цькування

Голова Верховного Суду заявив, що у демократичному суспільстві критика судових рішень є нормальною, однак вона повинна мати розумні межі.

Фото: Верховний Суд

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час конференції «Медіа та довіра до судів: танго, що потребує партнерства» наголосив, що критика судових рішень є очікуваною в демократичному суспільстві, однак вона повинна мати розумні межі.

За його словами, у сучасному медіапросторі дедалі частіше відбувається підміна правосуддя публічними оцінками блогерів та лідерів думок.

«Усі загальні тенденції нової медіареальності мають особливі прояви у сфері правосуддя, і досить часто ми спостерігаємо ситуацію, коли правосуддя здійснюється не суддями в залах судових засідань, а блогерами чи сучасними лідерами думок у соціальних мережах.

Доступ до ресурсів, завдяки яким можна публічно контактувати з необмеженою аудиторією, не потребує надмірних зусиль, і буквально кожен охочий може висловити свою думку на широкий загал. У цьому контексті постає питання щодо співвідношення права на свободу слова із правом на справедливий суд, критеріїв правдивості й обʼєктивності поширюваної в медіа та соціальних мережах інформації, а також впливу таких висловлювань на суспільну думку. При цьому йдеться не про недопустимість критики, а виключно про те, що вона має бути конструктивною, професійною і спрямованою на вдосконалення, а не дискредитацію», — підкреслив Кравченко.

Він навів приклад промови голови Верховного Суду Великої Британії Лорда Ріда, у якій також йшлося про критику судових рішень. Кравченко зазначив, що у промові було зауважено: критика судових рішень є очікуваною в демократичному суспільстві, однак вона повинна мати розумні межі. Одна справа, коли критика стосується правової позиції у справі, і зовсім інша – коли вона переходить на особистості й фактично перетворюється на цькування судді.

«Крім того, подекуди трапляється так, що судове рішення не повною мірою відповідає очікуванням суспільства, і це провокує хвилю негативу в бік судової влади. До того ж іноді одна подія, що стосується конкретної особи, може кинути тінь на всіх представників судової влади і фактично знецінити результати її роботи в очах суспільства», - вказав він.

Голова Верховного Суду наголосив, що такі ситуації, безумовно, потребують відповідної реакції, а саме належної та своєчасної комунікації з боку судів.

«Судова влада не вимагає виключно схвальних відгуків на свою адресу, однак заслуговує на обʼєктивну оцінку її роботи, особливо зважаючи на той обсяг справ, що суди розглядають у надскладних умовах сьогодення», — зауважив Станіслав Кравченко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.