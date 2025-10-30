Практика судов
Глава ВС Станислав Кравченко заявил, что критика судов должна быть профессиональной, а не превращаться в травлю

14:58, 30 октября 2025
Председатель Верховного Суда заявил, что в демократическом обществе критика судебных решений является нормальной, однако она должна иметь разумные пределы.
Фото: Верховный Суд
Глава Верховного Суда Станислав Кравченко во время конференции «Медиа и доверие к судам: танго, которое требует партнерства» подчеркнул, что критика судебных решений является ожидаемой в демократическом обществе, однако она должна иметь разумные пределы.

По его словам, в современном медиапространстве все чаще происходит подмена правосудия публичными оценками блогеров и лидеров мнений.

«Все общие тенденции новой медиареальности имеют особые проявления в сфере правосудия, и довольно часто мы наблюдаем ситуацию, когда правосудие осуществляется не судьями в залах судебных заседаний, а блогерами или современными лидерами мнений в социальных сетях.

Доступ к ресурсам, которые позволяют публично контактировать с неограниченной аудиторией, не требует чрезмерных усилий, и буквально каждый желающий может высказать свое мнение широкой публике. В этом контексте возникает вопрос о соотношении права на свободу слова с правом на справедливый суд, критериев достоверности и объективности информации, распространяемой в медиа и социальных сетях, а также влияния таких высказываний на общественное мнение. При этом речь идет не о недопустимости критики, а исключительно о том, что она должна быть конструктивной, профессиональной и направленной на совершенствование, а не на дискредитацию», — подчеркнул Кравченко.

Он привел пример речи главы Верховного Суда Великобритании Лорда Рида, в которой также шла речь о критике судебных решений. Кравченко отметил, что в этой речи было подчеркнуто: критика судебных решений является ожидаемой в демократическом обществе, однако она должна иметь разумные пределы. Одно дело, когда критика касается правовой позиции по делу, и совсем другое — когда она переходит на личности и фактически превращается в травлю судьи.

«Кроме того, иногда случается так, что судебное решение не полностью соответствует ожиданиям общества, и это провоцирует волну негатива в адрес судебной власти. К тому же порой одно событие, касающееся конкретного лица, может бросить тень на всех представителей судебной власти и фактически обесценить результаты их работы в глазах общества», — указал он.

Глава Верховного Суда подчеркнул, что такие ситуации, безусловно, требуют соответствующей реакции, а именно надлежащей и своевременной коммуникации со стороны судов.

«Судебная власть не требует исключительно положительных отзывов в свой адрес, однако заслуживает объективной оценки своей работы, особенно учитывая тот объем дел, который суды рассматривают в крайне сложных условиях современности», — отметил Станислав Кравченко.

