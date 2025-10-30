Практика судів
YouTube покращує перегляд на телевізорах: відео стануть чіткішими завдяки ШІ

13:52, 30 жовтня 2025
Платформа впроваджує автоматичне підвищення якості відео за допомогою штучного інтелекту, оновлює інтерфейс для ТВ та додає можливість покупок просто з екрана.
Платформа YouTube оголосила про низку нових функцій, спрямованих на покращення перегляду відео на телевізорах. Серед них — автоматичне покращення якості зображення за допомогою штучного інтелекту, розширення можливостей для покупок із відео та оновлений дизайн головної сторінки. Про це повідомляє The Verge.

ШІ-апскейлінг: як це працює

YouTube почне автоматично підвищувати роздільну здатність відео, завантажених у якості нижче 1080p, використовуючи алгоритми штучного інтелекту. У такий спосіб система переводитиме ролики у формат HD, а згодом — і до 4K.

Втім, і автори, і глядачі зможуть відмовитися від цієї функції.

«Креатори повністю контролюватимуть свою бібліотеку: оригінальні файли та вихідна якість відео залишаться недоторканими, а опція відмови буде чітко позначена. Глядачі ж зможуть обирати, у якій роздільній здатності дивитися контент — оригінальній чи «покращеній», — йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Функція автоматичного апскейлінгу поширюватиметься лише на відео з якістю від 240p до 720p, пояснила представниця YouTube Вероніка Наваррете. Тобто старі ролики, які вже були відредаговані до 1080p, змінам не підлягатимуть.

Можливість відмовитися від апскейлінгу стала важливою після скарг творців контенту, що YouTube раніше міг змінювати якість відео без їхньої згоди, іноді спричиняючи небажані візуальні ефекти.

Покращення для творців і покупців

YouTube також розширює максимальний розмір обкладинки відео — з 2 МБ до 50 МБ, щоб підтримати зображення у 4K-якісності, і тестує можливість завантаження більших за обсягом відео.

Ще одне нововведення — миттєві покупки з відео: користувачі зможуть відсканувати QR-код, який з’явиться на екрані телевізора, і перейти безпосередньо на сторінку товару. Крім того, YouTube тестує опцію для авторів — прив’язувати товари до певних моментів у відео.

Новий досвід перегляду на ТВ

Платформа оновлює головну сторінку для телевізорів — з’являться динамічні попередні перегляди каналів, що спростить навігацію, а також новий формат «Шоу» для відео, згрупованих у сезони, як на Netflix.

Оновлено й пошук по каналах: тепер алгоритм віддаватиме пріоритет контенту конкретного автора, а не всій платформі загалом.

«Телевізійні екрани — наш найшвидше зростаючий сегмент, і ми прагнемо робити все, щоб контент творців виглядав максимально якісно», — зазначили в YouTube.

