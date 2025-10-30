YouTube улучшает просмотр на телевизорах: видео станут четче благодаря ИИ

Платформа внедряет автоматическое повышение качества видео с помощью искусственного интеллекта, обновляет интерфейс для ТВ и добавляет возможность покупок прямо с экрана.

Платформа YouTube объявила о ряде новых функций, направленных на улучшение просмотра видео на телевизорах. Среди них — автоматическое повышение качества изображения с помощью искусственного интеллекта, расширение возможностей для покупок из видео и обновленный дизайн главной страницы. Об этом сообщает The Verge.

ИИ-апскейлинг: как это работает

YouTube начнет автоматически повышать разрешение видео, загруженных в качестве ниже 1080p, используя алгоритмы искусственного интеллекта. Таким образом система будет переводить ролики в формат HD, а позже — и до 4K.

Однако и авторы, и зрители смогут отказаться от этой функции.

«Креаторы полностью будут контролировать свою библиотеку: оригинальные файлы и исходное качество видео останутся нетронутыми, а опция отказа будет четко обозначена. Зрители же смогут выбирать, в каком разрешении смотреть контент — оригинальном или “улучшенном”», — говорится в официальном сообщении компании.

Функция автоматического апскейлинга будет применяться только к видео с качеством от 240p до 720p, пояснила представительница YouTube Вероника Наваррете. То есть старые ролики, которые уже были отредактированы до 1080p, изменениям не подлежат.

Возможность отказаться от апскейлинга стала важной после жалоб создателей контента, что YouTube ранее мог изменять качество видео без их согласия, иногда вызывая нежелательные визуальные эффекты.

Улучшения для создателей и покупателей

YouTube также увеличивает максимальный размер обложки видео — с 2 МБ до 50 МБ, чтобы поддерживать изображения в 4K-качестве, и тестирует возможность загрузки более объемных видео.

Еще одно нововведение — мгновенные покупки из видео: пользователи смогут отсканировать QR-код, который появится на экране телевизора, и перейти напрямую на страницу товара. Кроме того, YouTube тестирует опцию для авторов — привязывать товары к определенным моментам в видео.

Новый опыт просмотра на ТВ

Платформа обновляет главную страницу для телевизоров — появятся динамичные предварительные просмотры каналов, что упростит навигацию, а также новый формат «Шоу» для видео, сгруппированных по сезонам, как на Netflix.

Обновлен и поиск по каналам: теперь алгоритм будет отдавать приоритет контенту конкретного автора, а не всей платформе в целом.

«Телевизионные экраны — наш самый быстрорастущий сегмент, и мы стремимся делать все, чтобы контент создателей выглядел максимально качественно», — отметили в YouTube.

