Верховний Суд роз’яснив, як визначається розмір грошового забезпечення при перерахунку пенсій військовослужбовців

13:16, 30 жовтня 2025
Верховний Суд пояснив, як перераховували пенсій військовослужбовцям із застосуванням фіксованої розрахункової величини.
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 600/3516/24-а (адміністративне провадження № К/990/21628/25) розглянув питання щодо порядку визначення розміру грошового забезпечення при перерахунку пенсій військовослужбовцям із застосуванням фіксованої розрахункової величини.

Суд зазначив, що з 20 травня 2023 року — дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України № 481 від 12 травня 2023 року — і до 18 червня 2025 року правові підстави для видачі довідок про розмір грошового забезпечення із застосуванням розрахункової величини у вигляді прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року відсутні.

«Із дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України «Про скасування підпункту 1 пункту 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103, та внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704» від 12 травня 2023 року № 481 (20 травня 2023 року) та протягом усього періоду її дії (до 18 червня 2025 року) правові підстави для видачі довідок про розмір грошового забезпечення із застосуванням розрахункової величини у вигляді прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року відсутні», - зауважили у Верховному Суді.

У цей період визначення посадових окладів та окладів за військовими (спеціальними) званнями здійснювалося виходячи з фіксованої величини — 1762 грн, установленої постановою Кабміну № 481.

