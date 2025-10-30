Верховный Суд разъяснил, как определяется размер денежного обеспечения при перерасчете пенсий военнослужащих

Верховный Суд объяснил, как пересчитывали пенсии военнослужащим с применением фиксированной расчетной величины.

Фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу № 600/3516/24-а (административное производство № К/990/21628/25) рассмотрел вопрос относительно порядка определения размера денежного обеспечения при перерасчете пенсий военнослужащим с применением фиксированной расчетной величины.

Суд отметил, что с 20 мая 2023 года — дня вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины № 481 от 12 мая 2023 года — и до 18 июня 2025 года правовые основания для выдачи справок о размере денежного обеспечения с применением расчетной величины в виде прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, отсутствовали.

«Со дня вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины „Об отмене подпункта 1 пункта 3 изменений, вносимых в постановления Кабинета Министров Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 февраля 2018 года № 103, и о внесении изменений в пункт 4 постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 2017 года № 704“ от 12 мая 2023 года № 481 (20 мая 2023 года) и на протяжении всего периода его действия (до 18 июня 2025 года) правовые основания для выдачи справок о размере денежного обеспечения с применением расчетной величины в виде прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, отсутствовали», — отметили в Верховном Суде.

В этот период определение должностных окладов и окладов по воинским (специальным) званиям осуществлялось исходя из фиксированной величины — 1762 грн, установленной постановлением Кабмина № 481.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.