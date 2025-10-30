Практика судів
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко провів зустріч із представниками Вищої ради магістратури Франції щодо партнерства у сфері правосуддя

12:40, 30 жовтня 2025
Україна та Франція узгодили подальші кроки судової реформи та євроінтеграції.
Фото: Верховний Суд
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко провів зустріч із представниками Вищої ради магістратури Французької Республіки, присвячену розбудові дієвого партнерства у сфері правосуддя

«Нині Україна перебуває в унікальній ситуації. В умовах повномасштабної війни росії проти нашої держави ми не полишаємо намагань проводити ефективне реформування в галузі судочинства, зокрема для вдосконалення системи дисциплінарної відповідальності суддів, процедури їх призначення, щоб віднайти баланс між належним виконанням суддею своїх обов’язків і дотриманням суддівської незалежності.

Так само національні суди усвідомлюють, що попри воєнні виклики та появу нових категорій справ, пов’язаних, у тому числі, із воєнними, військовими злочинами, злочинами проти основ національної безпеки, їхні рішення мають бути законними, справедливими та відповідати принципу верховенства права. У всіх цих процесах нам важливо розуміти, що ми не самі на цьому шляху, і координувати наші дії з європейськими партнерами», – наголосив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко в межах візиту представників Вищої ради магістратури Французької Республіки до ВС.

Магістрати Вищої ради магістратури Франції Жан-Батист Гаке і Лоран Феккар запевнили, що їхній візит засвідчує підтримку України та української судової системи, яка продовжує працювати в надзвичайно складних обставинах, від імені Ради. Вони зауважили про готовність ділитися досвідом Франції в забезпеченні належного рівня суддівської незалежності на практиці, що є основним із завдань Вищої ради магістратури Французької Республіки, та всіляко сприяти євроінтеграційним ініціативам України.

Також під час зустрічі член Ради правосуддя Ірландії, член Виконавчого комітету Європейської мережі рад правосуддя Браян О’Мур, висловлюючи солідарність з українською системою судочинства, позитивно оцінив те, що Україна має статус спостерігача Європейської мережі рад правосуддя (у червні 2023 року Мережа надала цей статус Вищій раді правосуддя).

Учасники обговорили й інші питання у сфері функціонування судової влади, як-от процедури взаємодії судів із виконавчою і законодавчою владою, механізми ініціювання звернень щодо конституційності певних положень законодавства, та окреслили подальші кроки для ефективної імплементації переговорного розділу 23 «Правосуддя та фундаментальні права».

У зустрічі також узяли участь політичний радник Посольства Франції в Україні Франсуа Коттель, представники проєкту ЄС «Право-Justice» Володимир Чабан, Ольга Срібняк, Анна Остапко, Сімона Теволде, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Андрій Жук і начальник відділу міжнародного співробітництва ВС Ліна Губар.

