Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречу с представителями Высшего совета магистратуры Франции по вопросам партнерства в сфере правосудия

Украина и Франция согласовали дальнейшие шаги судебной реформы и евроинтеграции.

Фото: Верховный Суд

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречу с представителями Высшего совета магистратуры Французской Республики, посвященную развитию эффективного партнерства в сфере правосудия

«Сейчас Украина находится в уникальной ситуации. В условиях полномасштабной войны России против нашего государства мы не оставляем попыток проводить эффективное реформирование в сфере судопроизводства, в частности для совершенствования системы дисциплинарной ответственности судей, процедуры их назначения, чтобы найти баланс между надлежащим выполнением судьей своих обязанностей и соблюдением судейской независимости.

Также национальные суды осознают, что, несмотря на военные вызовы и появление новых категорий дел, связанных, в том числе, с военными, военными преступлениями, преступлениями против основ национальной безопасности, их решения должны быть законными, справедливыми и соответствовать принципу верховенства права. Во всех этих процессах нам важно понимать, что мы не одни на этом пути, и координировать наши действия с европейскими партнерами», – подчеркнул председатель Верховного Суда Станислав Кравченко в рамках визита представителей Высшего совета магистратуры Французской Республики в ВС.

Магистраты Высшего совета магистратуры Франции Жан-Батист Гаке и Лоран Феккар заверили, что их визит свидетельствует о поддержке Украины и украинской судебной системы, которая продолжает работать в чрезвычайно сложных условиях, от имени Совета. Они отметили готовность делиться опытом Франции в обеспечении надлежащего уровня судейской независимости на практике, что является основной задачей Высшего совета магистратуры Французской Республики, и всячески содействовать евроинтеграционным инициативам Украины.

Также во время встречи член Совета правосудия Ирландии, член Исполнительного комитета Европейской сети советов правосудия Брайан О'Мур, выражая солидарность с украинской системой судопроизводства, положительно оценил то, что Украина имеет статус наблюдателя Европейской сети советов правосудия (в июне 2023 года Сеть предоставила этот статус Высшему совету правосудия).

Участники обсудили и другие вопросы в сфере функционирования судебной власти, такие как процедуры взаимодействия судов с исполнительной и законодательной властью, механизмы инициирования обращений о конституционности определенных положений законодательства, и наметили дальнейшие шаги для эффективной имплементации переговорного раздела 23 «Правосудие и фундаментальные права».

Во встрече также приняли участие политический советник Посольства Франции в Украине Франсуа Коттель, представители проекта ЕС «Право-Justice» Владимир Чабан, Ольга Срибняк, Анна Остапко, Симона Теволде, судья Верховного Суда в Кассационном административном суде Андрей Жук и начальник отдела международного сотрудничества ВС Лина Губар.

Фото: Верховный Суд

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.