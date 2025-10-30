Практика судов
  1. Суд инфо

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречу с представителями Высшего совета магистратуры Франции по вопросам партнерства в сфере правосудия

12:40, 30 октября 2025
Украина и Франция согласовали дальнейшие шаги судебной реформы и евроинтеграции.
Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречу с представителями Высшего совета магистратуры Франции по вопросам партнерства в сфере правосудия
Фото: Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречу с представителями Высшего совета магистратуры Французской Республики, посвященную развитию эффективного партнерства в сфере правосудия

«Сейчас Украина находится в уникальной ситуации. В условиях полномасштабной войны России против нашего государства мы не оставляем попыток проводить эффективное реформирование в сфере судопроизводства, в частности для совершенствования системы дисциплинарной ответственности судей, процедуры их назначения, чтобы найти баланс между надлежащим выполнением судьей своих обязанностей и соблюдением судейской независимости.

Также национальные суды осознают, что, несмотря на военные вызовы и появление новых категорий дел, связанных, в том числе, с военными, военными преступлениями, преступлениями против основ национальной безопасности, их решения должны быть законными, справедливыми и соответствовать принципу верховенства права. Во всех этих процессах нам важно понимать, что мы не одни на этом пути, и координировать наши действия с европейскими партнерами», – подчеркнул председатель Верховного Суда Станислав Кравченко в рамках визита представителей Высшего совета магистратуры Французской Республики в ВС.

Магистраты Высшего совета магистратуры Франции Жан-Батист Гаке и Лоран Феккар заверили, что их визит свидетельствует о поддержке Украины и украинской судебной системы, которая продолжает работать в чрезвычайно сложных условиях, от имени Совета. Они отметили готовность делиться опытом Франции в обеспечении надлежащего уровня судейской независимости на практике, что является основной задачей Высшего совета магистратуры Французской Республики, и всячески содействовать евроинтеграционным инициативам Украины.

Также во время встречи член Совета правосудия Ирландии, член Исполнительного комитета Европейской сети советов правосудия Брайан О'Мур, выражая солидарность с украинской системой судопроизводства, положительно оценил то, что Украина имеет статус наблюдателя Европейской сети советов правосудия (в июне 2023 года Сеть предоставила этот статус Высшему совету правосудия).

Участники обсудили и другие вопросы в сфере функционирования судебной власти, такие как процедуры взаимодействия судов с исполнительной и законодательной властью, механизмы инициирования обращений о конституционности определенных положений законодательства, и наметили дальнейшие шаги для эффективной имплементации переговорного раздела 23 «Правосудие и фундаментальные права».

Во встрече также приняли участие политический советник Посольства Франции в Украине Франсуа Коттель, представители проекта ЕС «Право-Justice» Владимир Чабан, Ольга Срибняк, Анна Остапко, Симона Теволде, судья Верховного Суда в Кассационном административном суде Андрей Жук и начальник отдела международного сотрудничества ВС Лина Губар.

 

Фото: Верховный Суд

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд правосудие Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області