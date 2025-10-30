Пенсійний фонд латає дірки «спецпенсій» за рахунок усіх працюючих українців — Гетманцев

Данило Гетманцев заявив, що за рахунок сплачених внесків держава фактично «латає дірки» у бюджеті для покриття спеціальних пенсій, замість того, щоб забезпечувати справедливі виплати звичайним пенсіонерам.

Під час війни Україна тримає не лише військовий, а й соціально-економічний фронт. Однак навіть на тлі видимої фінансової стабільності у пенсійній системі вже зараз накопичуються ризики, які після завершення війни можуть призвести до глибокої кризи, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зростання надходжень — завдяки армії, а не реформам

За словами Гетманцева, війна парадоксально посприяла фінансовій стабільності Пенсійного фонду України (ПФУ). За дев’ять місяців 2025 року його доходи зросли на 81 млрд грн і досягли 702,2 млрд грн. Основне джерело зростання — єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який збільшився до 461,4 млрд грн проти 381 млрд торік.

«Парадоксально, але прямий фінансовий вплив війни поки що виглядає позитивно для Пенсійного фонду. Причина проста: збільшення кількості військовослужбовців і введення додаткових виплат для них значно підвищили обсяги ЄСВ, що надходять до бюджету Фонду», — зазначає Гетманцев, — «Пенсійний фонд України (ПФУ) звітує про стабілізацію доходів і зростання надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ). Але за цими «успішними» показниками ховається низка тривожних тенденцій, які можуть боляче вдарити по пенсіонерах у майбутньому».

Нагадаємо, що станом на початок жовтня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 436 грн (приблизно 133 євро), що робить її однією з найнижчих у Європі.

Для порівняння: середня пенсія в Албанії становить 160 євро, у Румунії та Болгарії — від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії — від 800 до 900 євро.

В Україні пенсії отримують 10,2 млн осіб. Найбільша частка пенсіонерів отримує менше ніж 5 000 грн.

Пенсії майже не зростають, а кошти розподіляються нерівномірно

Попри рекордні надходження, середня пенсія в Україні залишається низькою — 6 436 грн. За останній квартал вона збільшилася лише на 26 грн, а за рік — на 9,9%, що фактично дорівнює рівню інфляції.

«У реальності це означає, що зростання ледь покриває інфляцію, а купівельна спроможність пенсіонерів залишається майже незмінною», - каже він.

Гетманцев звертає увагу, що зростання видатків Пенсійного фонду на виплати відстає від зростання доходів: видатки збільшилися на 77,3 млрд грн, тоді як надходження — на 81 млрд грн.

«Здавалося б, логічно було б спрямувати додаткові доходи на підвищення пенсій. Проте ситуація виявилася складнішою. Якщо зазирнути у звітність ПФУ уважніше, можна побачити цікаву деталь: кошти з державного бюджету, що спрямовуються на «спеціальні» пенсії (для суддів, прокурорів, держслужбовців тощо)», — наголосив він.

Проблема «спецпенсій» і прихованого перерозподілу

За даними ПФУ, фінансування спеціальних пенсій — для суддів, прокурорів, держслужбовців — зменшено майже на 27 млрд грн, із 186,2 до 159,1 млрд грн. Водночас кількість їхніх отримувачів не зменшується. Це означає, що нестача компенсується коштами з ЄСВ, які сплачують усі українці.

«Виходить, що за рахунок сплачених усіма нами внесків держава фактично «латає дірки» у бюджеті для покриття спеціальних надвисоких пенсій, замість того, щоб забезпечувати справедливі виплати звичайним пенсіонерам. Це підриває саму суть страхової системи та довіру громадян до неї», — зауважив Гетманцев.

Тимчасова стабільність — майбутній дефіцит

На думку голови фінансового комітету, нинішня стабільність Пенсійного фонду є нестійкою. Після завершення війни, коли військовослужбовці демобілізуються, а надходження ЄСВ скоротяться, система може опинитися у глибокому дефіциті.

Крім того, після війни збільшиться кількість людей, які матимуть право на дострокову пенсію — ветеранів, військових, працівників силових структур. Це ще більше посилить навантаження на Фонд, підкреслив він.

Гетманцев наголошує, що Україні необхідна комплексна пенсійна реформа, яка передбачатиме:

зміни у правилах виходу на пенсію,

запровадження накопичувальної системи,

підвищення прозорості управління коштами,

стимулювання легальної зайнятості.

«Без таких кроків нинішня стабільність може виявитися лише короткою передишкою перед великою фінансовою бурею», — підсумував Гетманцев.

Зауважимо, що Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розпочало роботу над концепцією «нового соціального договору» — моделі взаємної відповідальності держави, громадян і бізнесу, яка має замінити нинішню систему пільг та виплат.

За словами міністра Дениса Улютіна, нинішня структура соціальної підтримки є надмірно складною та неефективною: велика кількість різних допомог і пільг призвела до перевантаження державного бюджету, водночас виявилася неефективною.

Водночас Денис Улютін заявив, що питання запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні поки що є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий ефективно інвестувати такі кошти.

Він також додав, що уряд нині зосереджений на вдосконаленні солідарної системи пенсійного забезпечення та поступовому переході до моделі професійних пенсій.

