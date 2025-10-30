Пенсионный фонд затыкает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев

Даниил Гетманцев заявил, что за счет уплаченных взносов государство фактически «латает дыры» в бюджете для покрытия специальных пенсий, вместо того чтобы обеспечивать справедливые выплаты обычным пенсионерам.

Во время войны Украина держит не только военный, но и социально-экономический фронт. Однако даже на фоне видимой финансовой стабильности в пенсионной системе уже сейчас накапливаются риски, которые после окончания войны могут привести к глубочайшему кризису, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Рост поступлений — благодаря армии, а не реформам

По словам Гетманцева, война парадоксальным образом способствовала финансовой стабильности Пенсионного фонда Украины (ПФУ). За девять месяцев 2025 года его доходы выросли на 81 млрд грн и достигли 702,2 млрд грн. Основной источник роста — единый социальный взнос (ЕСВ), который увеличился до 461,4 млрд грн против 381 млрд годом ранее.

«Парадоксально, но прямое финансовое влияние войны пока выглядит позитивно для Пенсионного фонда. Причина проста: увеличение числа военнослужащих и введение дополнительных выплат для них значительно повысили объемы ЕСВ, поступающие в бюджет Фонда», — отмечает Гетманцев. — «Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отчитывается о стабилизации доходов и росте поступлений единого социального взноса. Но за этими “успешными” показателями скрывается ряд тревожных тенденций, которые могут больно ударить по пенсионерам в будущем».

Напомним, что на начало октября 2025 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 436 грн (около 133 евро), что делает ее одной из самых низких в Европе.

Для сравнения: средняя пенсия в Албании — 160 евро, в Румынии и Болгарии — от 450 до 550 евро, а в Польше и Чехии — от 800 до 900 евро.

В Украине пенсии получают 10,2 млн человек. Наибольшая доля пенсионеров получает менее 5 000 грн.

Пенсии почти не растут, а средства распределяются неравномерно

Несмотря на рекордные поступления, средняя пенсия в Украине остается низкой — 6 436 грн. За последний квартал она увеличилась всего на 26 грн, а за год — на 9,9%, что фактически равно уровню инфляции.

«На деле это означает, что рост едва покрывает инфляцию, а покупательная способность пенсионеров остается практически неизменной», — говорит он.

Гетманцев обращает внимание, что рост расходов Пенсионного фонда на выплаты отстает от роста доходов: расходы увеличились на 77,3 млрд грн, тогда как поступления — на 81 млрд грн.

«Казалось бы, логично направить дополнительные доходы на повышение пенсий. Однако ситуация оказалась сложнее. Если внимательно взглянуть в отчетность ПФУ, можно увидеть интересную деталь: средства из государственного бюджета, направляемые на “специальные” пенсии (для судей, прокуроров, госслужащих и др.)», — подчеркнул он.

Проблема «спецпенсий» и скрытого перераспределения

По данным ПФУ, финансирование специальных пенсий — для судей, прокуроров, госслужащих — сокращено почти на 27 млрд грн, с 186,2 до 159,1 млрд грн. В то же время количество их получателей не уменьшается. Это означает, что недостача компенсируется средствами ЕСВ, которые платят все украинцы.

«Получается, что за счет взносов всех работающих государство фактически “латает дыры” в бюджете, чтобы покрыть специальные сверхвысокие пенсии, вместо того чтобы обеспечивать справедливые выплаты обычным пенсионерам. Это подрывает саму суть страховой системы и доверие граждан к ней», — отметил Гетманцев.

Временная стабильность — будущий дефицит

По мнению главы финансового комитета, нынешняя стабильность Пенсионного фонда является неустойчивой. После окончания войны, когда военнослужащие демобилизуются, а поступления ЕСВ сократятся, система может оказаться в глубоком дефиците.

Кроме того, после войны увеличится количество людей, которые будут иметь право на досрочную пенсию — ветераны, военные, сотрудники силовых структур. Это еще больше усилит нагрузку на Фонд, подчеркнул он.

Гетманцев подчеркивает, что Украине необходима комплексная пенсионная реформа, которая предусматривает:

изменения в правилах выхода на пенсию,

внедрение накопительной системы,

повышение прозрачности управления средствами,

стимулирование легальной занятости.

«Без таких шагов нынешняя стабильность может оказаться лишь короткой передышкой перед большой финансовой бурей», — подытожил Гетманцев.

Отметим, что Министерство социальной политики, семьи и единства Украины начало работу над концепцией «нового социального договора» — модели взаимной ответственности государства, граждан и бизнеса, которая должна заменить существующую систему льгот и выплат.

По словам министра Дениса Улютіна, нынешняя структура социальной поддержки является чрезмерно сложной и неэффективной: большое количество различных пособий и льгот привело к перегрузке государственного бюджета, но оказалось неэффективным.

В то же время Денис Улютин заявил, что введение обязательной накопительной пенсионной системы в Украине пока преждевременно, поскольку финансовый рынок не готов эффективно инвестировать такие средства.

Он также добавил, что правительство сейчас сосредоточено на совершенствовании солидарной системы пенсионного обеспечения и постепенном переходе к модели профессиональных пенсий.

