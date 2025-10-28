Средний размер пенсии в Украине – 133 евро и один из самых низких в Европе: Гетманцев требует отмены спецпенсий

Средняя пенсия в Украине — одна из самых низких в Европе.

По состоянию на начало октября 2025 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 436 грн (примерно 133 евро), что делает её одной из самых низких в Европе. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниило Гетманцев.

Для сравнения: средняя пенсия в Албании составляет 160 евро, в Румынии и Болгарии — от 450 до 550 евро, а в Польше и Чехии — от 800 до 900 евро.

В Украине пенсии получают 10,2 млн человек. Наибольшая часть пенсионеров получает менее 5 000 грн:

более 10 000 грн получают лишь 15% пенсионеров (1,5 млн человек), средняя выплата — 15 750 грн;

29,1% имеют пенсии от 5 до 10 тыс. грн, средняя — 6 860 грн;

20,6% получают от 4 до 5 тыс. грн, средняя — 4 510 грн;

31,6% — от 3 до 4 тыс. грн, средняя — 3 340 грн;

ещё 3,7% — от 2 до 3 тыс. грн, средняя — 2 300 грн.

Региональные различия также значительны. Самые высокие средние пенсии зафиксированы в Киеве — 8 848 грн, что на 37% выше среднего уровня по стране. Самые низкие — на западе Украины: Тернопольская область — 4 997 грн, Черновицкая — 5 173 грн, Закарпатская — 5 233 грн.

По словам Гетманцева, эти цифры являются «неутешительными» и свидетельствуют о насущной необходимости структурной пенсионной реформы.

«Мы должны провести пенсионную реформу, изменить устаревшую и несправедливую формулу начисления пенсий, ликвидировать клановые спецпенсии для отдельных каст избранных госслужащих (прокуроров, судей и т.д.) и обеспечить полноценный запуск накопительной системы пенсионного обеспечения», — подчеркнул он.

Политик отметил, что уровень пенсий в Украине должен быть существенно повышен, и хотя решить эту проблему за один год невозможно, необходимо «двигаться по этому пути».

«Повышение минимальной пенсии до 4 700 грн в следующем году — необходимый шаг, который позволит со временем приблизить выплаты пенсионерам к реальным показателям в Украине», — подытожил Гетманцев.

Отметим, что в Минсоцполитики объявили о подготовке масштабного перезапуска системы социальной политики. Министерство социальной политики, семьи и единства Украины начало работу над концепцией «нового социального договора» — модели взаимной ответственности государства, граждан и бизнеса, которая должна заменить нынешнюю систему льгот и выплат.

По словам министра Дениса Улютіна, нынешняя структура социальной поддержки является чрезмерно сложной и неэффективной: большое количество различных пособий и льгот привело к перегрузке государственного бюджета, при этом оказалась неэффективной.

В то же время Денис Улютин заявил, что вопрос внедрения обязательной накопительной пенсионной системы в Украине пока является преждевременным, поскольку финансовый рынок не готов эффективно инвестировать такие средства.

Он также добавил, что правительство сейчас сосредоточено на совершенствовании солидарной системы пенсионного обеспечения и постепенном переходе к модели профессиональных пенсий.

