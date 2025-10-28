Середній розмір пенсії в Україні – 133 євро і один з найнижчих у Європі: Гетманцев вимагає скасування спецпенсій

Середня пенсія в Україні — одна з найнижчих у Європі.

Станом на початок жовтня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 436 грн (приблизно 133 євро), що робить її однією з найнижчих у Європі. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Для порівняння: середня пенсія в Албанії становить 160 євро, у Румунії та Болгарії — від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії — від 800 до 900 євро.

В Україні пенсії отримують 10,2 млн осіб. Найбільша частка пенсіонерів отримує менше ніж 5 000 грн:

понад 10 000 грн отримують лише 15% пенсіонерів (1,5 млн осіб), середня виплата — 15 750 грн;

29,1% мають пенсії від 5 до 10 тис. грн, середня — 6 860 грн;

20,6% отримують від 4 до 5 тис. грн, середня — 4 510 грн;

31,6% — від 3 до 4 тис. грн, середня — 3 340 грн;

ще 3,7% — від 2 до 3 тис. грн, середня — 2 300 грн.

Регіональні диспропорції теж суттєві. Найвищі середні пенсії фіксуються у Києві — 8 848 грн, що на 37% вище від середнього рівня по країні. Найнижчі — на заході України: Тернопільська область — 4 997 грн, Чернівецька — 5 173 грн, Закарпатська — 5 233 грн.

За словами Гетманцева, ці цифри є «невтішними» і свідчать про нагальну потребу у структурній пенсійній реформі.

«Маємо провести пенсійну реформу, змінити застарілу та несправедливу формулу нарахування пенсій, ліквідувати кланові спецпенсії для окремих каст обраних держслужбовців (прокурорів, суддів тощо) та забезпечити повноцінний запуск накопичувальної системи пенсійного забезпечення», — наголосив він.

Політик підкреслив, що рівень пенсій в Україні має бути суттєво підвищений, і хоча вирішити цю проблему за один рік неможливо, потрібно «рухатися по цьому шляху».

«Підняття мінімальної пенсії до 4700 грн наступного року – необхідний крок, який дозволить згодом наблизити виплати пенсіонерам до реальних показників в Україні», — підсумував Гетманцев.

Зауважимо, що у Мінсоцполітики оголосили про підготовку масштабного перезапуску системи соціальної політики. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розпочало роботу над концепцією «нового соціального договору» — моделі взаємної відповідальності держави, громадян і бізнесу, яка має замінити нинішню систему пільг та виплат.

За словами міністра Дениса Улютіна, нинішня структура соціальної підтримки є надмірно складною та неефективною: велика кількість різних допомог і пільг призвела до перевантаження державного бюджету, водночас виявилася неефективною.

Водночас Денис Улютін заявив, що питання запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні поки що є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий ефективно інвестувати такі кошти.

Він також додав, що уряд нині зосереджений на вдосконаленні солідарної системи пенсійного забезпечення та поступовому переході до моделі професійних пенсій.

