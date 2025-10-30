ВККС оголосила конкурс на зайняття 27 посад суддів у СОАС та СААС

Документи кандидатів на 27 посад суддів у СОАС та СААС приймаються з 1 до 23 грудня 2025 року включно.

Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурс на зайняття посад у новоутворених спеціалізованих адміністративних судах. Загалом буде відібрано 27 суддів, з яких 17 працюватимуть у Спеціалізованому окружному адміністративному суді, а ще 10 – у Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді.

«Рішення про кількість суддів в цих інституціях ухвалила Вища рада правосуддя 30 вересня 2025 року. Того ж дня Президент України підписав Закон № 4602-IX, яким передбачено створення двох нових судів та визначено правові засади їхньої діяльності», - нагадали у Комісії.

Нові суди отримали статус вищих спеціалізованих судів, що розглядатимуть адміністративні спори, зокрема справи проти органів державної влади. Необхідність створення цих судів була зумовлена міжнародними зобов'язаннями України.

Відбір відбуватиметься за наступними правилами добору суддів: проведення кваліфікаційного іспиту, спеціальних перевірок та співбесід.

Строк подання документів – з 1 до 23 грудня 2025 року включно.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що СОАС та СААС будуть надані приміщення у будівлі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 38 (у минулому – бульвар Дружби Народів). Наразі за цією адресою знаходиться Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки.

У проекті бюджету на 2026 рік №14000 на СОАС передбачено 34,3 млн грн, а на СААС – майже 20 млн грн.

Додамо, Вища рада правосуддя 30 вересня 2025 року визначила штат нових Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду на 2026 рік.

Відповідно до рішення Ради правосуддя штат СОАС та СААС визначено наступним чином:

Спеціалізований окружний адміністративний суд – 17 посад суддів

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд – 10 посад суддів.

