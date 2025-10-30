ВККС объявила конкурс на замещение 27 должностей судей в СОАС и СААС

Документы кандидатов на 27 должностей судей в СОАС и СААС принимаются с 1 по 23 декабря 2025 года включительно.

Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на замещение должностей в вновь созданных специализированных административных судах. Всего будет отобрано 27 судей, из которых 17 будут работать в Специализированном окружном административном суде, а еще 10 — в Специализированном апелляционном административном суде.

«Решение о количестве судей в этих учреждениях принял Высший совет правосудия 30 сентября 2025 года. В тот же день Президент Украины подписал Закон №4602-IX, которым предусмотрено создание двух новых судов и определены правовые основы их деятельности», — напомнили в Комиссии.

Новые суды получили статус высших специализированных судов, которые будут рассматривать административные споры, в частности дела против органов государственной власти. Необходимость создания этих судов была обусловлена международными обязательствами Украины.

Отбор будет проходить по следующим правилам подбора судей: проведение квалификационного экзамена, специальных проверок и собеседований.

Срок подачи документов — с 1 по 23 декабря 2025 года включительно.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что СОАС и СААС будут предоставлены помещения в здании по адресу бульвар Николая Михновского, 38 (в прошлом – бульвар Дружбы Народов). В настоящее время по этому адресу находится Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.

В проекте бюджета на 2026 год №14000 на СОАС предусмотрено 34,3 млн грн, а на СААС – почти 20 млн грн.

Добавим, Высший совет правосудия 30 сентября 2025 года определил штат новых Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда на 2026 год.

В соответствии с решением Совета правосудия штат СОАС и СААС определен следующим образом:

Специализированный окружной административный суд – 17 должностей судей

Специализированный апелляционный административный суд – 10 должностей судей.

