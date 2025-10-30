У Києві у рух транспорту на Північному мосту введуть обмеження

На Північному мосту у напрямку проспекту Степана Бандери частково обмежать рух транспорту.

Патрульна поліція Києва повідомила про тимчасове обмеження руху транспорту на Північному мосту у напрямку проспекту Степана Бандери.

Там будуть тримати ремонтні роботи. Вони заплановані із 22:00 31 жовтня до 23:00 2 листопада, інформує комунальна корпорація «Київавтошляхміст».

Обмеження пов’язані з ремонтом конструкцій деформаційного шва. На час робіт рух транспорту буде здійснюватися по крайній лівій та крайній правій смугах.

Зауважимо, що у столиці продовжують ремонт мосту через річку Десенку. Роботи виконують поетапно — окремими ділянками на смугах руху.

