В Киеве ограничат движение транспорта на Северном мосту

Патрульная полиция Киева сообщила о временном ограничении движения транспорта на Северном мосту в направлении проспекта Степана Бандеры.
Там будут проводиться ремонтные работы. Они запланированы с 22:00 31 октября до 23:00 2 ноября, информирует коммунальная корпорация «Киевавтодор».
Ограничения связаны с ремонтом конструкций деформационного шва. На время работ движение транспорта будет осуществляться по крайней левой и крайней правой полосам.
Отметим, что в столице продолжается ремонт моста через реку Десенку. Работы выполняются поэтапно — отдельными участками на полосах движения.
