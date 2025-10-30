В Киеве ограничат движение транспорта на Северном мосту

На Северном мосту в направлении проспекта Степана Бандеры частично ограничат движение транспорта.

Патрульная полиция Киева сообщила о временном ограничении движения транспорта на Северном мосту в направлении проспекта Степана Бандеры.

Там будут проводиться ремонтные работы. Они запланированы с 22:00 31 октября до 23:00 2 ноября, информирует коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Ограничения связаны с ремонтом конструкций деформационного шва. На время работ движение транспорта будет осуществляться по крайней левой и крайней правой полосам.

Отметим, что в столице продолжается ремонт моста через реку Десенку. Работы выполняются поэтапно — отдельными участками на полосах движения.

