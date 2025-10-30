Мінцифри запускає в Дії систему, яка через штучний інтелект шукатиме українцям роботу

Цифрову екосистему зайнятості «Обрій» запустять у Дії.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення цифрової екосистеми зайнятості «Обрій», яка буде інтегрована в застосунок і на портал «Дія».

Новий сервіс дозволить українцям зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях, отримати грант на навчання чи підтвердження кваліфікації — усе в онлайн-форматі.

Як повідомили у Мінцифри, система «Обрій» об’єднає державні служби, освітні заклади та місцеву владу, забезпечивши автоматичну перевірку даних через Пенсійний фонд, Державний центр зайнятості та інші реєстри.

У майбутніх оновленнях екосистема використовуватиме штучний інтелект — для профорієнтації, рекомендацій професій і курсів, а також аналізу ринку праці й прогнозування попиту на спеціалістів.

«Обрій» орієнтований насамперед на повнолітніх українців, які втратили роботу через війну, прагнуть змінити професію чи підтвердити кваліфікацію.

