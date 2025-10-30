Минцифры запускает в Дии систему, которая с помощью искусственного интеллекта будет искать украинцам работу

Цифровую экосистему занятости «Обрий» запустят в Дии.

Кабинет Министров принял постановление о создании цифровой экосистемы занятости «Обрий», которая будет интегрирована в приложение и на портал «Дия».

Новый сервис позволит украинцам зарегистрировать статус безработного, оформить помощь, официально уволиться на временно оккупированных территориях, получить грант на обучение или подтверждение квалификации — все в онлайн-формате.

Как сообщили в Минцифры, система «Обрий» объединит государственные службы, образовательные учреждения и местные органы власти, обеспечив автоматическую проверку данных через Пенсионный фонд, Государственный центр занятости и другие реестры.

В будущих обновлениях экосистема будет использовать искусственный интеллект — для профориентации, рекомендаций профессий и курсов, а также анализа рынка труда и прогнозирования спроса на специалистов.

«Обрий» ориентирован прежде всего на совершеннолетних украинцев, которые потеряли работу из-за войны, хотят сменить профессию или подтвердить квалификацию.

