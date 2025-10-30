Практика судів
Конкурс до ВАКС — оприлюднили декодовані результати тестування когнітивних здібностей

14:47, 30 жовтня 2025
До четвертого етапу кваліфікаційного іспиту – виконання практичного завдання зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, його Апеляційної палати, допущено 87 кандидатів.
Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що ухвалено рішення про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування когнітивних здібностей, складеного 27 жовтня 2025 року в межах оголошеного рішенням Комісії від 03 червня 2025 року № 112/зп-25 конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді.

Декодовані результати тестування:

До четвертого етапу кваліфікаційного іспиту – виконання практичного завдання зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, його Апеляційної палати, допущено 87 кандидатів:

Нагадаємо, ВККС оприлюднила приклади тестування когнітивних здібностей щодо вербального та логічного мислення.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, яке відбулося 13 жовтня. Відповідно до даних ВККС, вдало склали тестування 131 претендент на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
