Конкурс до ВАКС — оприлюднили кодовані результати тестування когнітивних здібностей

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила кодовані результати тестування когнітивних здібностей у межах оголошеного рішенням Комісії від 3 червня 2025 року № 112/зп-25 конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді.

Зазначається, що 27 жовтня 131 учасник склав тестування когнітивних здібностей.

Встановлено кодовані результати тестування:

не набрали середнього допустимого та прохідного бала – 44 особи;

набрали середній допустимий та прохідний бал – 87 осіб:

- від 33 до 41 бала – 50 осіб;

- від 41 до 51 бала – 32 особи;

- від 51 до 60 балів – 5 осіб.

До четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати) допускаються учасники, які набрали бал не нижче 55 відсотків максимально можливого бала, або 33 бали.

Нагадаємо, ВККС оприлюднила приклади тестування когнітивних здібностей щодо вербального та логічного мислення.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, яке відбулося 13 жовтня. Відповідно до даних ВККС, вдало склали тестування 131 претендент на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

