Конкурс в ВАКС — опубликованы кодированные результаты тестирования когнитивных способностей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины опубликовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей в рамках объявленного решением Комиссии от 3 июня 2025 года №112/зп-25 конкурса на замещение вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде.
Отмечается, что 27 октября 131 участник прошел тестирование когнитивных способностей.
Установлены кодированные результаты тестирования:
– от 33 до 41 балла — 50 человек;
– от 41 до 51 балла — 32 человека;
– от 51 до 60 баллов — 5 человек.
К четвертому этапу квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации Высшего антикоррупционного суда, включая его Апелляционную палату) допускаются участники, набравшие балл не ниже 55% от максимально возможного, то есть 33 балла.
Напомним, ВККС опубликовала примеры тестирования когнитивных способностей по вербальному и логическому мышлению.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей утвердила результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, которое состоялось 13 октября. Согласно данным ВККС, успешно прошли тестирование 131 претендент на должности судей ВАКС и АП ВАКС.
