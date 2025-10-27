Практика судов
Конкурс в ВАКС — опубликованы кодированные результаты тестирования когнитивных способностей

17:06, 27 октября 2025
27 октября 131 участник прошел тестирование когнитивных способностей.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины опубликовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей в рамках объявленного решением Комиссии от 3 июня 2025 года №112/зп-25 конкурса на замещение вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде.

Установлены кодированные результаты тестирования:

  • не набрали среднего допустимого и проходного балла — 44 человека;
  • набрали средний допустимый и проходной балл — 87 человек, из них:

 – от 33 до 41 балла — 50 человек;

 – от 41 до 51 балла — 32 человека;

 – от 51 до 60 баллов — 5 человек.

К четвертому этапу квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации Высшего антикоррупционного суда, включая его Апелляционную палату) допускаются участники, набравшие балл не ниже 55% от максимально возможного, то есть 33 балла.

Напомним, ВККС опубликовала примеры тестирования когнитивных способностей по вербальному и логическому мышлению.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей утвердила результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, которое состоялось 13 октября. Согласно данным ВККС, успешно прошли тестирование 131 претендент на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
