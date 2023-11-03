Очередная трагедия в Киеве: мужчина выпал с 8-го этажа, фото

Правоохранители определяют, была ли его смерть самоубийством.

Фото иллюстративное

В пятницу, 3 ноября, в Киеве мужчина выпал из многоэтажки. Инцидент произошел в Соломенском районе города.

Как сообщают местные жители в соцсетях, мужчина выпал с балкона 8-го этажа. В настоящее время на месте работают все оперативные службы.

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УНН рассказала, что в результате падения с высоты на улице Богдановской погиб мужчина.

«Он выпал ориентировочно с восьмого или девятого этажа дома. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии», – рассказала она.

Личность мужчины устанавливается, но визуально можно определить, что погибший – взрослый мужчина.

Была ли его смерть самоубийством, следователям еще предстоит определить.

Напомним, за последние недели в Киеве произошло более 10 самоубийств.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева из окна многоэтажки выпал и погиб 21-летний парень.

Кроме того, в Оболонском районе столицы парень выпрыгнул с балкона 13-го этажа жилого дома.

Также в Киеве две девушки выпрыгнули с крыши недостроя.

Еще в Киеве 12-летняя девочка выпала из окна 22 этажа.

Кроме того, женщина выпрыгнула из многоэтажного дома в районе Позняки.

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