В Киеве новое самоубийство подростков: две девушки выпрыгнули с крыши недостроя

Тела девушек 2006 и 2005 годов рождения были обнаружены на улице Оноре де Бальзака.

Фото: полиция Киева

В Киеве произошло очередное двойное самоубийство. Погибшими снова стали подростки. В этот раз тела двух девушек обнаружили на улице Оноре де Бальзака, сообщает полиция Киева.

Личности потерпевших установлены, это - местные жительницы, 2006 и 2005 годов рождения. По предварительным данным, они погибли в результате падения с высоты недостроя.

На месте работает следственно-оперативная группа. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – умышленное убийство с отметкой «самоубийство».

Стоит отметить, что это не первое подростковое самоубийство за последнее время. Так, в Дарницком районе Киева обнаружили тела двух несовершеннолетних девушек, погибших в результате падения с 15-го этажа многоэтажки.

Также недавно брат и сестра в Киеве выпали с балкона многоэтажки.

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