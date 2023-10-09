Депутата госдумы рф будут судить за голосование за присоединение украинских областей к государству-агрессору

Будут судить депутата госдумы рф, уроженца Донецкой области, который голосовал за принятие в состав россии четырех областей Украины.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора подал в суд обвинительный акт в отношении депутата госдумы российской федерации, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в финансировании действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, изменение границ территории или государственной границы Украины, – сообщает Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что депутат госдумы рф является уроженцем Донецкой области и принял участие в голосовании за включение в состав рф Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей Украины. В ходе расследования выявлено, что он периодически посещал временно оккупированные территории Украины, которые находились под контролем вооруженных сил государства-агрессора и террористической организации «днр».

Депутат рф также передавал оборудование и материальные ресурсы террористической организации «днр» для использования в борьбе против Вооруженных Сил Украины. В ходе расследования осуществлен арест 11 квартир обвиняемого, которые были оформлены на его родственников.

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