В порядке проведения конкурсов на вакантные должности в НАБУ произойдут изменения

Вступили в силу изменения в порядок проведения конкурсов на вакантные должности в НАБУ.

С сегодняшнего дня, 9 октября, вступили в силу изменения в порядок проведения конкурсов на вакантные должности в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Как пояснили в НАБУ, теперь действуют уточненные требования к наименованию документов, формату и их качеству. Пакеты документов, отправленные с нарушением требований, не будут подлежать регистрации и будут возвращены кандидатам.

Информация о допуске или недопуске к этапам конкурса, а также результаты и детали проведения этапов будут размещаться исключительно на вебсайте Национального бюро. Дополнительно такие сведения кандидатам отправляться не будут.

Новые требования не применяются к документам, отправленным ранее 9 октября 2023 года.

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