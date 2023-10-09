В Карпатах ударил мороз: температура опустилась до -6 градусов

На горе Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -6°С.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В понедельник, 9 октября, в Карпатах грянул мороз. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Значительное снижение температуры зафиксировано на горе Поп-Иван Черногорский.

"На 09:00, 09.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -6°С, ветер западный 7 м/с", - говорится в сообщении.

На 9 октября в Украине следует готовиться к осеннему похолоданию.

Напомним, что на горе Поп-Иван Черногорский выпал первый снег.

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