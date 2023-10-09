В Киеве закроют доступ к укрытиям в учреждениях дошкольного образования

В Киеве укрытия в учреждениях дошкольного образования во время их работы будут доступны только для детей и участников образовательного процесса.

В Киеве введено ограничение на доступ к укрытиям в дошкольных учреждениях для посторонних лиц во время работы этих учреждений. Изменения в порядок использования укрытий Фонда защитных сооружений города были введены в соответствии с решением Совета обороны Киева и постановлением Кабинета Министров. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Согласно новым правилам, укрытия в дошкольных учреждениях будут доступны только участникам образовательного процесса, а именно персоналу и детям. Посторонние лица не будут иметь права пользоваться этими укрытиями во время рабочего дня дошкольных учреждений. В ночное время эти укрытия будут доступны для всех граждан.

«Эти правила будут действовать исключительно во время работы дошкольных образовательных учреждений. В ночное время такими укрытиями могут пользоваться все граждане. Такие изменения обусловлены, в первую очередь интересами безопасности, для защиты детей», – отметил Сергей Попко.

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