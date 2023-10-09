Крымскую судью Ирину Берещанскую признали виновной в государственной измене

Ее заочно приговорили к 13 годам заключения с конфискацией всего имущества.

Бывшая судья Апелляционного суда Автономной Республики Крым Ирина Берещанская признана виновной в государственной измене. Об этом говорится в приговоре от 3 октября.

Пост в украинском суде Берещанская занимала с 2003 года. В марте 2014-го она начала отправлять «правосудие» в незаконно созданном судебном органе в аннексированном Крыму.

Российским указом от 19 декабря 2014 года обвиняемая назначена заместителем председателя «Евпаторийского городского суда Республики Крым рф».

Как сообщается на сайте оккупационного суда, в 2015-м обвиняемая вышла в отставку.

Берещанская скрывается от украинских правоохранительных органов. Ее заочно приговорили к 13 годам заключения с конфискацией всего имущества.

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