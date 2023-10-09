Кримську суддю Ірину Берещанську визнали винною у державній зраді

Її заочно засудили до 13 років увʼязнення із конфіскацією всього майна.

Колишню суддю Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Ірину Берещанську визнали винною у державній зраді. Про це йдеться у вироку від 3 жовтня.

Посаду в українському суді Берещанська обіймала з 2003 року. У березні 2014-го вона почала відправляти «правосуддя» у незаконно створеному судовому органі в анексованому Криму.

Російським указом від 19 грудня 2014 обвинувачену призначено заступником голови «Евпаторийського городского суда Республики Крым рф».

Як повідомляється на сайті окупаційного суду, у 2015-му обвинувачена вийшла у відставку.

Берещанська переховується від українських правоохоронних органів. Її заочно засудили до 13 років увʼязнення із конфіскацією всього майна.

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