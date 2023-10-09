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Пішов з життя відомий український юрист, експредставник України в Раді ООН із прав людини Володимир Василенко

11:48, 9 жовтня 2023
Володимир Андрійович Василенко у свій час був представником України при Європейському Союзі та НАТО.
Пішов з життя відомий український юрист, експредставник України в Раді ООН із прав людини Володимир Василенко
Джерело фото: openukraine.org
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Український юрист, дипломат Володимир Василенко помер на 87-му році життя.

«Помер Володимир Василенко. Пішов блискучий юрист, дипломат і український патріот... Боляче... Вічна пам'ять», - написав народний депутат Микола Княжицький.

Володимир Андрійович Василенко народився 16 січня 1937 року.

З 1992 року — посол у країнах Бенілюкс, а також представник України при Європейському Союзі та НАТО. В 1998—2002 рр. — посол у Великій Британії і за сумісництвом в Ірландії.

У 1991—2009 рр. неодноразово брав участь у Роботі Генеральної Асамблеї ООН як експерт, радник, заступник члена делегації й член делегації України, представляючи Україну у Третьому (питання прав людини) та Шостому (юридичні питання) комітетах.

У 2001 році обраний Генеральною Асамблеєю ООН до Міжнародного Кримінального Трибуналу з колишньої Югославії, де працював суддею до січня 2005 року.

З 2006 року по 2010 рік — представник України в Раді ООН із прав людини.

У 2008 Уповноважений України в Міжнародному Суді ООН під час розгляду справи Румунія проти України

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Василенка Володимира Андрійовича.

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