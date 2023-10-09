Ушел из жизни известный украинский юрист, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко

Владимир Андреевич Василенко в свое время был представителем Украины при Европейском Союзе и НАТО.

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Заслуженный юрист Украины, известный дипломат Владимир Василенко умер на 87-м году жизни.

«Умер Владимир Василенко. Ушел блестящий юрист, дипломат и украинский патриот... Больно... Вечная память», - написал народный депутат Николай Княжицкий.

Владимир Андреевич Василенко родился 16 января 1937 года.

В конце 1989 года принимал участие в выработке юридических основ экономической самостоятельности Украины. Весной 1990 года подготовил первый проект Декларации о государственном суверенитете Украины.

С 1992 года – посол в странах Бенилюкс, а также представитель Украины при Европейском Союзе и НАТО. В 1998-2002 гг. – посол в Великобритании и по совместительству в Ирландии.

В 1991– 2009 гг. неоднократно принимал участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН как эксперт, советник, заместитель члена делегации и член делегации Украины, представляя Украину в Третьем (вопросы прав человека) и Шестом (юридические вопросы) комитетах.

В 2001 году избран Генеральной Ассамблеей ООН в Международный Уголовный Трибунал из бывшей Югославии, где работал судьей до января 2005 года.

С 2006 года по 2010 год – представитель Украины в Совете ООН по правам человека.

В 2008 году Уполномоченный Украины в Международном Суде ООН во время рассмотрения дела Румыния против Украины

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Василенко Владимира Андреевича.