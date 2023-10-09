Утром на границе с Украиной зафиксировали до 30 вражеских самолетов – Игнат

Вражеские Су-34 и Су-35 держатся на расстоянии от украинской границы, чтобы не попасть под ПВО, однако это не мешает им пускать ракеты.

По состоянию на утро 9 октября, в воздушном пространстве на линии разграничения с Украиной находилось примерно 20-30 вражеских воздушных целей. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона «Единые новости».

«Сегодня началось утро с активности тактической авиации. Сейчас около 20-30 воздушных целей находятся в воздушном пространстве по всей линии разграничения. В частности, это самолеты Су-34, Су-35, которые наносят удары именно управляемыми авиабомбами, против которых, к сожалению, сейчас у нас нет средств. Не против самих бомб, а против самолетов, которые их сбрасывают. Эти бомбы сбивать теоретически можно, но фактически очень сложно», – рассказал Игнат.

Представитель Воздушных сил объяснил, что вражеские самолеты удерживаются на расстоянии 70 км от украинского воздушного пространства, поскольку боятся украинской системы ПВО. Таким образом, они наносят удары с расстояния, чтобы избежать риска попасть в зону поражения от украинских ПВО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.