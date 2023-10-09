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  1. В Україні

Вранці на кордоні з Україною зафіксували до 30 ворожих літаків – Ігнат

16:28, 9 жовтня 2023
Ворожі Су-34 та Су-35 тримаються на відстані від українського кордону, щоб не потрапити під ППО, проте це не заважає їм пускати ракети.
Вранці на кордоні з Україною зафіксували до 30 ворожих літаків – Ігнат
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Станом на ранок 9 жовтня, у повітряному просторі на лінії розмежування з Україною перебувало приблизно 20-30 ворожих повітряних цілей. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Сьогодні почався ранок з активності тактичної авіації. Зараз близько 20-30 повітряних цілей знаходяться в повітряному просторі по всій лінії розмежування. Зокрема, це літаки Су-34, Су-35, які завдають ударів саме керованими авіабомбами, проти яких, на жаль, зараз у нас немає засобів. Не проти самих бомб, а проти літаків, які їх скидають. Ці бомби збивати теоретично можна, але фактично дуже складно», – розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил пояснив, що ворожі літаки утримуються на відстані 70 км від українського повітряного простору, оскільки бояться української системи ППО. Таким чином, вони завдають ударів з відстані, щоб уникнути ризику потрапити в зону поразки від українських ППО.

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