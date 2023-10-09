Якщо Україна програє, це буде кінець Європи, — Кулеба

Війна рф проти України є екзистенційною війною для Європи, тому європейці не можуть собі дозволити не перемогти з Україною.

Країни Євросоюзу не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в боротьбі з російською агресією, це буде кінець Європи, якщо Україна програє. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forbes Україна.

«Ми всі жили очікуваннями швидкої війни. І Путін жив очікуванням швидкої війни, тільки він інакше собі це уявляв», - сказав міністр.

За словами Кулеби, у європейських країнах наратив звучить такий - якщо війна триватиме довго, «ми все одно будемо з вами стільки, скільки потрібно для вашої перемоги».

«Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє», - заявив міністр.

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