У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

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У Міжнародному валютному фонді не виключають, що українській владі треба буде зробити непрості політичні кроки з введення додаткових фіскальних заходів. Про це зазначив голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей в інтерв’ю «НВ».

«До кінця цього року влада планує запустити так звану Національну стратегію доходів. Всі розуміють: з часом і поступово міжнародна підтримка України зменшуватиметься, тому Україні потрібно розвивати власні внутрішні ресурси для самофінансування.

На це треба зважати, бо, зокрема, після закінчення війни зростатимуть потреби на фінансування соціальних видатків. Тому владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні», - зазначив Гевін Ґрей.

Він додав, що у МВФ розробляли програму з урахуванням основного сценарію, який припускав завершення війни до середини 2024 року.

«Але ми передбачили і негативніший сценарій з тривалішою у часі війною і, відповідно, більшими обсягами зовнішнього фінансування.

Розглядаючи з керівництвом країни негативний сценарій, ми наголосили, у такому випадку їм доведеться вдаватися до додаткових політичних заходів і ми обговорювали, якими вони можуть бути», - додав голова Місії.

Ці додаткові політичні кроки залежать від того, в який саме спосіб розгортатиметься такий негативний сценарій.

«Але якщо говорити загалом, постане потреба у додаткових фіскальних заходах. Я би зазначив, що українська влада вже має досвід роботи в надзвичайних, критичних умовах 19 місяців війни, і ухвалення при цьому зважених політичних кроків. Ми не сумніваємося в тому, що влада здатна розробити відповідні заходи за умов розгортання негативного сценарію», - підкреслив він.

На питання, чи потрібно буде повернутися до застосування додаткової емісії гривні, аби фінансувати потреби бюджету, у тому числі, соціальні, Гевін Ґрей відповів наступне: «Я просто хочу уточнити, міжнародна фінансова допомога має зрости за умов негативного сценарію. У разі реалізації сценарію базового, ми говорили про $115 млрд, а негативного — $140 млрд. Маю зауважити, що на додачу до коштів походженням ззовні, українське керівництво мусить вживати політичних заходів, аби збалансувати всі свої необхідні фінансові потреби. Але ми впевнені в тому, що влада України вже має професійний досвід запровадження таких виважених заходів».

Що ж стосується нещодавнього переходу до керованого обмінного курсу, то, як вказав Грей, він є частиною іншої стратегії щодо повернення до довоєнних налаштувань, включно з інфляційним таргетуванням, коли дозволить час.

Стосовно необхідності виконання Україною структурних маяків, то за словами голови Місії, «все ще чекає на вирішення законодавчим шляхом питання податкових перевірок бізнесу». Також влада України має розробити концептуальну записку щодо програми пільгового кредитування, відомої як «5−7−9», де мало би бути викладено бачення поліпшення її моніторингу та недопущення негативних наслідків для фінансового сектору внаслідок її реалізації. «Також ми розраховуємо на виконання взятих на себе зобов’язань у рамках тих змін, які мусять бути внесені до закону про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Питання стосовно публічно значущих персон (PEP) мусить бути вирішено», - підкреслив Грей.

Стосовно питань щодо виконання Україною взятих на себе зобов’язань, то Гевін Ґрей наголосив на необхідності відновити податкові перевірки, бо це важливо з поглядів фіскальної компоненти і посилення державного управління.

Також, за його словами, проект бюджету на 2024 рік, у його остаточному варіанті має відповідати тим параметрам сталості боргу та наявним фінансам.

Автор: Наталя Мамченко

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