На Хмельниччині чоловік продав затрофеєні автомат АК-12 та кулемет «Печеніг»: що вирішив суд

Чоловік незаконно зберігав автомат АК-12 російського виробництва та придатний до стрільби кулемет «Печеніг».

Ілюстративне фото: Міністерство оборони України

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим у незаконному поводженні зі зброєю (частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України), визнав останнього винним в інкримінованому правопорушенні та призначив узгоджене сторонами покарання – три роки позбавлення волі зі звільненням від його відбування з випробуванням на 2 роки іспитового строку. Про це розповіли у пресслужбі Хмельницького апеляційного суду.

Як встановив суд, житель смт Ярмолинці незаконно зберігав автомат АК-12 російського виробництва та придатний до стрільби кулемет «Печеніг». Трофейну зброю йому передав військовослужбовець, з яким чоловік познайомився під час проходження служби на Донеччині.

У квітні 2023 року ярмолинчанин продав затрофеєні автомат та кулемет покупцеві, що діяв під контролем правоохоронних органів, за $2450.

Під час досудового розслідування прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Підписанти узгодили формулювання обвинувачення, правову кваліфікацію, вид та міру покарання.

У судовому засіданні чоловік беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, сказав, що добровільно уклав угоду та розуміє характер обвинувачення, наслідки укладення угоди й просив її затвердити. Позицію підзахисного підтримав адвокат. Прокурор також заявив, що є підстави для затвердження угоди про визнання винуватості.

«Оскільки умови угоди про визнання винуватості повністю відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін, чи інших осіб, а також існують фактичні підстави для визнання ним винуватості, суд дійшов висновку про наявність всіх необхідних матеріальних та процесуальних підстав для затвердження цієї угоди та призначення обвинуваченому узгодженого сторонами покарання», – зазначив суд.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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