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  1. В Україні

Під Києвом почнуться перевірки авто та пішоходів, можливі обмеження руху

11:38, 9 жовтня 2023
У Бориспільському районі з 9 жовтня почнуться планові заходи безпеки.
Під Києвом почнуться перевірки авто та пішоходів, можливі обмеження руху
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У Бориспільському районі Київської області з 9 жовтня розпочнуться планові заходи безпеки, які можуть призвести до обмежень руху та перевірок документів громадян. Про це повідомив голова Бориспільської районної військової адміністрації Руслан Дяченко.

«З 9 жовтня, протягом декількох днів, наші військові та представники правоохороннних органів розпочнуть проведення планових безпекових заходів на території Бориспільського району Київщини», – розповів Дяченко.

Зазначається, що під час цих заходів може тимчасово обмежуватися рух транспорту та пішоходів у певних районах громади, а також здійснюватися перевірка документів осіб.

Громадян закликають дотримуватися спокою, розуміння та співпрацювати під час зазначених обмежень для забезпечення безпеки та порядку. Представники влади наголошують, що всі дії в рамках цих заходів відповідають чинному законодавству.

Крім того, нагадують про заборону знімати чи фотографувати техніку та військових під час проведення безпекових заходів.

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