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Розвідка Ізраїлю не мала даних щодо підготовки нападу ХАМАС, — NYT

11:19, 9 жовтня 2023
Сообщается, что нападение ХАМАС стало «полной тактической неожиданностью».
Розвідка Ізраїлю не мала даних щодо підготовки нападу ХАМАС, — NYT
Фото: AP
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Розвідка Ізраїлю не мала попереджень про підготовку вторгнення ХАМАС, це провал у їхній роботі. Про це виданню The New York Times розповіли американські та ізраїльські чиновники.

Американські джерела заявили, що напад ХАМАС став «повною тактичною несподіванкою». Даних про його підготовку не було ні у західних спецслужб, ні у ізраїльських, хоча вони, а також єгипетські, ретельно відстежують діяльність ХАМАС.

Зазначається, що Ізраїль має широкі можливості для розвідки — мережу електронного перехоплення, датчики, інформатори по всій території Сектора Газа.

Раніше газета з посиланням на неназваного представника Міноборони писала, що напад ХАМАС застав зненацька розвідку Ізраїлю. Він припустив, що за цим буде зміна стратегії та методів її роботи щодо Сектора Газа.

NYT зазначає, що слабкість показала і система протиракетної оборони Ізраїлю "Залізний купол".

Вона виявилася перевантаженою, пише видання, оскільки ХАМАС швидко випустив сотні ракет, що не змогли витримати передавачі системи.

Крім того, посилити вразливість «Залізного куполу» могли нові ракетні системи ХАМАС під назвою Rajum та безпілотники, повідомляє газета з посиланням на дані оборонної розвідувальної фірми Jane's.

Нагадаємо, 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектора Газа.

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