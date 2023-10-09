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Разведка Израиля не располагала данными о подготовке нападения ХАМАС, — NYT

11:19, 9 октября 2023
Сообщается, что нападение ХАМАС стало «полной тактической неожиданностью».
Разведка Израиля не располагала данными о подготовке нападения ХАМАС, — NYT
Фото: AP
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Разведка Израиля не имела предупреждений о готовящемся вторжении ХАМАС, это провал в их работе. Об этом изданию The New York Times рассказали американские и израильские чиновники.

Американские источники заявили, что нападение ХАМАС стало «полной тактической неожиданностью». Данных о его подготовке не было ни у западных спецслужб, ни израильских, хотя они, а также египетские, тщательно отслеживают деятельность ХАМАС.

Отмечается, что у Израиля есть широкие возможности для разведки — сеть электронного перехвата, датчики, информаторы по всей территории Сектора Газа.

Ранее газета со ссылкой на неназванного представителя Минобороны писала, что нападение ХАМАС застало врасплох разведку Израиля. Он предположил, что за этим последует изменение стратегии и методов ее работы по Сектору Газа.

NYT отмечает, что слабость показала и система противоракетной обороны Израиля "Железный купол".

Она оказалась перегруженной, пишет издание, поскольку ХАМАС быстро выпустил сотни ракет, не сумевших выдержать передатчики системы.

Кроме того, усилить уязвимость "Железного купола" могли новые ракетные системы ХАМАС под названием Rajum и беспилотники, сообщает газета со ссылкой на данные оборонной разведывательной фирмы Jane's.

Напомним, 7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Сектора Газа.

Правительство Израиля приняло решение открыть пункт "40 Алеф", что означает официальное объявление войны.

США направили к берегам Израиля авианосную ударную группу.

Израильские войска ведут активные бои с боевиками ХАМАС за пределами Сектора Газа в семи-восьми различных точках.

В Израиле спасли украинского ребенка, которого ранили боевики.

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