Силы Израиля борются с ХАМАС в семи-восьми районах за пределами Газы

Израилю понадобится больше времени, чем планировалось, для восстановления безопасности в регионе.

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Израильские войска ведут активные бои с боевиками ХАМАС за пределами Сектора Газа в семи-восьми различных точках. Об этом рассказал израильский подполковник Ричард Хехт, – пишет The Guardian.

По его словам, для восстановления безопасности в регионе требуется больше времени, чем предварительно планировалось. Израильские силы продолжают активно бороться с боевиками ХАМАС и проводить операции в нескольких зонах вне Сектора Газа.

«Нужно больше времени, чем мы ожидали, чтобы вернуть ситуацию к оборонительной позиции безопасности», – сказал Ричард Хехт во время брифинга с журналистами.

Напомним, США направили к берегам Израиля авианосную ударную группу.

Кроме того, стало известно, что Байден рассматривает предоставление дополнительной помощи Израилю после нападения ХАМАС.

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