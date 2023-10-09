Сили Ізраїлю борються з ХАМАС у семи-восьми районах за межами Гази

Ізраїлю знадобиться більше часу, ніж планувалося, для відновлення безпеки в регіоні.

Джерело фото: bukinfo

Ізраїльські війська ведуть активні бої з бойовиками ХАМАС за межами Сектору Гази в семи-восьми різних точках. Про це розповів ізраїльський підполковник Річард Хехт, – пише The Guardian.

За його словами, для відновлення безпеки в регіоні потребується більше часу, ніж попередньо планувалося. Ізраїльські сили продовжують активно боротися з бойовиками ХАМАС і проводити операції в декількох зонах поза Сектором Гази.

«Потрібно більше часу, ніж ми очікували, щоб повернути ситуацію до оборонної позиції безпеки», — сказав Річард Хехт під час брифінгу з журналістами.

Нагадаємо, США направили до берегів Ізраїля авіаносну ударну групу.

Крім того, стало відомо, що Байден розглядає надання додаткової допомогу Ізраїлю після нападу ХАМАС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.